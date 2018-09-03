نائب مدير المتحف -لشبكة غلوبو التلفزيونية-: إن المتحف عانى لسنوات من الإهمال في ظل حكومات مختلفة.

ويضم المتحف -الذي كان مقرًّا للعائلة المالكة البرتغالية، وفي وقت لاحق مقرًّا للعائلة الإمبراطورية البرازيلية- العديد من المجموعات المميزة منها قطع أثرية مصرية وأقدم حفرية بشرية عثر عليها في البرازيل.