مصدر أمني عراقي يعلن سقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء في بغداد وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاروخا سقط ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد" وأضاف المصدر، أنه "لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية".