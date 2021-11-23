موقع ليبي يصرح واشنطن دعت حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما
آخر تحديث GMT04:13:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

موقع ليبي يصرح واشنطن دعت حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

العرب اليوم -

العرب اليوم - موقع ليبي يصرح واشنطن دعت حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

عاجل
طرابلس - العرب اليوم

قالت "بوابة الوسط" الليبية إن مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة طالب حكومة الوحدة الوطنية بإلقاء القبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وكل المطلوبين لدى الجنائية الدولية وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا، حسب ما ذكره الموقع الليبي. وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، ينبغي أن يمثلان أمام العدالة، ولا ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف، ندعو حكومة الوحدة الوطنية لضمان إلقاء القبض وتسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أي دولة تقدم ملاذا للهاربين للعدالة ينبغي أن تيسر تسليمها للسلطات المختصة".

وأضافت: "ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة"، معبرة عن قلقها من "احتمال قيام السوداني عبد الله باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن" وقالت إن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ 2011، مؤكدة أن بلادها تدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات كما أفادت "بوابة" الوسط بأن مندوبة إيرلندا لدى الأمم المتحدة طالبت بالقبض على سيف الإسلام القذافي، داعية مجلس الأمن إلى ضرورة تقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

موقع ليبي يصرح واشنطن دعت حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما موقع ليبي يصرح واشنطن دعت حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما



أخبار ذات صلة

GMT 00:00 2021 الثلاثاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب
العرب اليوم - أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب

GMT 18:53 2021 الأحد ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران
العرب اليوم - التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران

GMT 08:22 2021 الأحد ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج
العرب اليوم - مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في 9 مواجهات مع قوات أميركية بمياه الخليج

GMT 11:56 2021 السبت ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

الحوثيون يعلنون عن "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي"
العرب اليوم - الحوثيون يعلنون عن "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي"

GMT 11:42 2021 السبت ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

مسؤول سوري يؤكد انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن
العرب اليوم - مسؤول سوري يؤكد انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين صبري تتألق بإطلالة "كاجوال" في أحدث ظهور لها مع زوجها

القاهرة ـ العرب اليوم

أشعلت الفنانة ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الأجواء على "السوشيال ميديا"، في أحدث ظهور لهما، الذي يأتي بعد غياب عن نشرهما صوراً تجمعهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي. والمفاجئ للجمهور هو نشر الثنائي نفس الصورة عبر حسابيهما في "إنستغرام"، وكتابتهما نفس التعليق أيضاً، ما أثار حيرة الجمهور، كما أنهما ارتديا ملابس متقاربة. وظهرت صبري مرتدية جاكيت باللون الأسود، مزوداً بأكمام، ونسقت أسفله قميصاً وبنطالاً بنفس اللون، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم. واختارت تسريحة شعر الضفيرة، وعلقت على الصورة بوضع قلوب حمراء دون تدوين أي كلمات عليها، وكانا على ما يبدو في إحدى المناسبات. كما نشر رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، نفس الصورة وظهر فيها مرتدياً جاكيت باللون ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:34 2021 الإثنين ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

صيحات جمالية عالمية من وحي النجمات
العرب اليوم - صيحات جمالية عالمية من وحي النجمات

GMT 07:21 2021 الإثنين ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية أوروبية تجذب عشاق الموضة والتسوق
العرب اليوم - وجهات سياحية أوروبية تجذب عشاق الموضة والتسوق

GMT 13:47 2021 الأحد ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتجنب الأخطاء في اختيار الستائر للمنزل
العرب اليوم - أفكار لتجنب الأخطاء في اختيار الستائر للمنزل

GMT 17:30 2021 السبت ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

عون يؤكد أن مجلس الوزراء سيعود إلى الانعقاد قريباً
العرب اليوم - عون يؤكد أن مجلس الوزراء سيعود إلى الانعقاد قريباً

GMT 08:08 2021 الثلاثاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة الإعلامية هدى شبانة مذيعة التلفزيون المصري
العرب اليوم - وفاة الإعلامية هدى شبانة مذيعة التلفزيون المصري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:24 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أخطاؤك واضحة جدّا وقد تلفت أنظار المسؤولين
العرب اليوم - أخطاؤك واضحة جدّا وقد تلفت أنظار المسؤولين

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 13:47 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تضطر هذا الشهر الى تغيير برنامجك وأساليبك تحت ضغط التطورات
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير برنامجك وأساليبك تحت ضغط التطورات

GMT 12:44 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 05:33 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

إليكِ ديكورات مطابخ مودرن بألوان الباستيل الناعمة
العرب اليوم - إليكِ ديكورات مطابخ مودرن بألوان الباستيل الناعمة

GMT 02:23 2019 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

منى عراقي تكشف سبب ابتعادها عن ملف التحقيقات الاستقصائية في برنامجها
العرب اليوم - منى عراقي تكشف سبب ابتعادها عن ملف التحقيقات الاستقصائية في برنامجها

GMT 02:24 2015 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"فورد غراند سي ماكس" سيارة عائلية عملية وممتعة في القيادة
العرب اليوم - "فورد غراند سي ماكس" سيارة عائلية عملية وممتعة في القيادة

GMT 02:20 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عارية على "إنستغرام"
العرب اليوم - الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عارية على "إنستغرام"

GMT 07:21 2021 الجمعة ,16 تموز / يوليو

مصر سترصد الفضاء بثاني أكبر تلسكوب في العالم
العرب اليوم - مصر سترصد الفضاء بثاني أكبر تلسكوب في العالم

GMT 19:43 2013 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

أجمل شلالات العالم في فنزويلا وجرسوبا في الهند
العرب اليوم - أجمل شلالات العالم في فنزويلا وجرسوبا في الهند

GMT 09:55 2021 الخميس ,22 إبريل / نيسان

ناسا تنتج "الأكسجين النقي" على المريخ لأول مرة
العرب اليوم - ناسا تنتج "الأكسجين النقي" على المريخ لأول مرة

GMT 00:42 2016 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

سحر نصر تؤكّد أن تنمية سيناء تهدف إلى القضاء على التطرف
العرب اليوم - سحر نصر تؤكّد أن تنمية سيناء تهدف إلى القضاء على التطرف

GMT 08:49 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

بريطانيا تسمح ل"هواوي" بلعب "دور محدود" في تأسيس الجيل المقبل للاتصالات
العرب اليوم - بريطانيا تسمح ل"هواوي" بلعب "دور محدود" في تأسيس الجيل المقبل للاتصالات

GMT 15:01 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

برج الخنزير..شجاع ومستقل وسريع الغضب
العرب اليوم - برج الخنزير..شجاع ومستقل وسريع الغضب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab