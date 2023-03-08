أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت مقر لواء المشاة الآلي الأوكراني "59" قرب بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرض مقر لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف قرب بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف "بيان الدفاع" في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق بيريستوف وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، في مناطق تاباييفكا وجريانيكوفكا وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال عشر مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" في هذا الاتجاه.

في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي ونوفوليوبوفكا وشيرفونوبوبوفكا وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 130 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا".

في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة لوحدات تجمع القوات "الجنوبية"، وضربات العمليات التكتيكية، وطيران الجيش ونيران المدفعية، تم تحييد أكثر من 180 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزم الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبافلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه .

وتم تحييد ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "ميستا- بي".وأضاف البيان، في اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية، تم تحيد أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين ومدافع هاوتزر من طراز "دي30".

هزم الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات القوات التابعة للقوات الروسية 87 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 207 مناطق.

وختم البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربعة صواريخ "هيمارس"، ودمرت خمس مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق نوفايا كاخوفكا ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون، وتشيرفونو أرميسكي في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك وشيبيلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.