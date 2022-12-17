سلطات كييف حاولت اغتيال رئيس الأركان الروسي
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سلطات كييف حاولت اغتيال رئيس الأركان الروسي

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العرب اليوم - سلطات كييف حاولت اغتيال رئيس الأركان الروسي

موسكو_العرب اليوم

 ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأوكرانية حاولت اغتيال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف.

ووفقا للصحفية، فإن سلطات كييف نظمت الهجوم عندما كان غيراسيموف على خط الجبهة ولم تقدم الصحيفة تواريخ أو معلومات أخرى عن الهجوم.

وقالت إن واشنطن كانت ضد خطط كييف لاغتيال غيراسيموف بسبب مخاوف أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع.

وأضافت أنه في المرحلة الأولية، لم تشارك السلطات الأمريكية المعلومات الاستخباراتية حول تحركات غيراسيموف مع السلطات الأوكرانية، وبعد ذلك طلبت بشكل مباشر إلغاء الهجوم، ولكن جاءها الرد بأن الهجوم قد بدأ.

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سلطات كييف حاولت اغتيال رئيس الأركان الروسي سلطات كييف حاولت اغتيال رئيس الأركان الروسي



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