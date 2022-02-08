انفجارات كبيرة تهز صنعاء في ظل غارات جوية للتحالف العربي

أفاد مراسلنا في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، بأن انفجارات كبيرة هزت مدينة صنعاء بعد تعرضها لغارات جوية. وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ ضربات على منطقة الحفا في جنوب شرق صنعاء.