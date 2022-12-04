انفجار في أحد مباني العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة "أونيان" الأوكرانية بأن انفجارا وقع في مبنى متعدد الطوابق على الشطر الأيسر من العاصمة الأوكرانية كييف

وقالت الصحيفة على "تيليغرام": "وقع انفجار في مبنى سكني في شارع تسفيتايفا في الشطر الأيسر من كييف".

وتحدثت الصحيفة عن تحطم بعض نوافذ الشقق واندلاع حريق في بعضها، فيما من المرجح أن يكون الحادث ناجما عن انفجار مولد كهربائي.