اختراق موقع وزارة الطوارئ الروسية

اخترق هاكرز مجهولون موقع وزارة الطوارئ الروسية ومواقع الإدارات الإقليمية التابعة للوزارة، مما أدى إلى تعطل عمل المواقع المخترقة وبعد الاختراق أوقفت الوزارة عمل الموقع، ونشرت بيانا جاء فيه: "نقدم اعتذارنا، الموقع غير متاح الآن وأعمال الصيانة مستمرة" لإعادة إطلاقه وأضافت الوزارة أن خدمة التعامل مع استفسارات المواطنين لا تزال عاملة بنظامها الطبيعي ولم يتم الكشف رسميا عن أي معلومات بشأن عملية الاختراق أو الجهات التي قد تقف وراءها.