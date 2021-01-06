ضبط ذخيرة ومتفجرات في أحد المخيمات الربيعية المخالفة وراء مقبرة الجهراء في الكويت

كشف سليمان الغيص رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية الجهراء في الكويت، عن ضبط ذخيرة ومتفجرات في أحد المخيمات الربيعية المخالفة وراء مقبرة الجهراء. وقال الغيص في تصريح لـ"القبس" إن المفتشين وخلال قيامهم بإزالة أحد المخيمات المخالفة، ولدى تفتيش إحدى الخيام قبل إزالتها عثروا على كيس يحتوي على ذخيرة وقنابل مسيله للدموع وقنابل صوتية. وأضاف أنه تم إبلاغ الفريق الأمني المصاحب للمفتشين والذين قاموا بتحريز المضبوطات. وصرح بأنه أثناء عملية الإزالة حضر صاحب المخيم، وأكد أمام رجال الأمن أن هذا مخيمه فتم ضبطه وإحالته للجهات الأمنية لمتابعة التحقيق معه.