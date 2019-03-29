توقيف 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في ارتكاب مذبحة في مالي

أعلنت مصادر عسكرية في مالي الجمعة اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه بتورطهم في مجزرة قتل فيها أكثر من 160 شخصا في وسط البلاد السبت الفائت.

وتم اكتشاف أمر المشتبه بهم أثناء تلقيهم العلاج ضمن الجرحى في مستشفى بعد المجزرة المروعة التي استهدفت رعاة ماشية من قبائل الفولاني في قرية أوغوساغو قرب مدينة موبتي في وسط مالي السبت الفائت.