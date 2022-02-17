إسرائيل تدعو مواطنيها في أوكرانيا إلى مغادرتها بأسرع وقت

دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مواطنيها الموجودين حاليا في أراضي أوكرانيا إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن وحثت الوزارة المواطنين الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا على خلفية التوتر في مجال الأمن مع روسيا وحوادث إطلاق النار والقصف في شرق البلاد حيث يستمر نزاع عسكري في منطقة دونباس وحتى الآن انسحب نحو 3300 إسرائيلي من أوكرانيا، وهو ثلث عدد مواطني إسرائيل الذين كانوا في البلاد قبل التصعيد الراهن، بينما يتوقع أن تنطلق الجمعة من الأراضي الأوكرانية 3 رحلات لإجلاء بعضهم.