اجتماعات عبر تقنية الفيديو لترتيب استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

عقد وزير الريّ والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع نظيريه الإثيوبي المهندس سيشلي بيكلي، والمصري الدكتور محمد عبد العاطي -كل على حدة- بمشاركة أعضاء من وفود المفاوضات لوضع جدول للمفاوضات الثلاثية المرتقبة للترتيب لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة المتوقفة من فبراير الماضي.

مما يذكر أن اللقاءات تأتي بتكليف من اجتماعات رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر وإثيوبيا .