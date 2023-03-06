مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في بيت لحم والإفراج عن أسيرين من سجن النقب بعد 16 عاما

أُصِيب مواطنون فلسطينيون بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية "حوسان" غرب بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس القرية محمد سباتين، في تصريح صحفي، إن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، مساء اليوم، عن الأسيرين نادر إسماعيل زيدية (37 عامًا) من مخيم "قلنديا"، شمال القدس المحتلة، ومحمد درويش الكردي (36 عاما) من "بيتونيا"، غرب رام الله، بوسط الضفة، بعد أن أمضيا 16 عامًا في سجونها.

واُعتقل زيدية والكردي في شهر مارس عام 2007، وقد أُفرج عنهما من سجن "النقب".