مقتل جندي باكستاني بهجوم عبر الحدود الأفغانية

لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون اليوم من أفغانستان على موقع حدودي باكستاني.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بالأسلحة الآلية على موقع لقوات حرس الحدود الباكستانية المرابطة على الجانب الباكستاني من الحدود المشتركة مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل جندي باكستاني وإصابة آخر.

وأضافوا أن القوات الباكستانية المرابطة على الحدود ردت على مصدر الهجوم وأجبرت المسلحين على الفرار نحو الأراضي الأفغانية.

