مقتل جندي باكستاني بهجوم عبر الحدود الأفغانية

لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون اليوم من أفغانستان على موقع حدودي باكستاني.
وأوضح مسؤولون باكستانيون أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بالأسلحة الآلية على موقع لقوات حرس الحدود الباكستانية المرابطة على الجانب الباكستاني من الحدود المشتركة مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل جندي باكستاني وإصابة آخر.
وأضافوا أن القوات الباكستانية المرابطة على الحدود ردت على مصدر الهجوم وأجبرت المسلحين على الفرار نحو الأراضي الأفغانية.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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