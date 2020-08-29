السودان تعلن لن نستمر في مفاوضات سد النهضة بالطريقة الحالية

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، أن ملف سد النهضة معقد ولا يمكن القول بفشل مسار الاتحاد الإفريقي في المفاوضات وقال وزير الري السوداني في تصريحات مساء اليوم، إن التفاوض على المستوى الوزاري أصبح "غير كاف" لدفع مفاوضات سد النهضة، مطالبا بتدخل رؤساء الحكومات، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا" وكشف عباس عن وجود تغير كبير في المواقف التفاوضية لكل من مصر وإثيوبيا، في حين ظل الموقف السوداني ثابتا، مؤكدا أن السودان لن يستمر في المفاوضات إلى ما لا نهاية بالطريقة الحالية.