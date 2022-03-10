إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم مستخدمة أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز
آخر تحديث GMT22:38:56
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم مستخدمة أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

العرب اليوم -

العرب اليوم - إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم مستخدمة أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

إيران
طهران - العرب اليوم

أعلنت وكالة الطاقة الذريةأن إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم مستخدمة أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم مستخدمة أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم مستخدمة أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز



أخبار ذات صلة

GMT 20:07 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

مصادر رسمية أميركية تدعو الجيش اللبناني للتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة لـ"حزب الله" في شوارع بيروت
العرب اليوم - مصادر رسمية أميركية تدعو الجيش اللبناني للتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة لـ"حزب الله" في شوارع بيروت

GMT 20:06 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

الخارجية البريطانية تدعو الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس "لما فيه مصلحة الشعب"
العرب اليوم - الخارجية البريطانية تدعو الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس "لما فيه مصلحة الشعب"

GMT 16:04 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

السفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها إلى المغادرة وتحثّ الراغبين في السفر على التريث
العرب اليوم - السفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها إلى المغادرة وتحثّ الراغبين في السفر على التريث

GMT 00:39 2021 الثلاثاء ,13 تموز / يوليو

حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء في مدينة عين الدفلى فى الجزائر
العرب اليوم - حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء في مدينة عين الدفلى فى الجزائر

GMT 21:32 2021 الجمعة ,09 تموز / يوليو

سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران
العرب اليوم - سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نانسي عجرم بإطلالات أنيقة وجذابة

بيروت - العرب اليوم

لطالما لفتتنا النجمة نانسي عجرم بإطلالاتها الجذابة والأنيقة التي تتألق بها في مختلف المناسبات.  وقداعتمدت نانسي عجرم أزياء راقية بألوان هادئة وجذابة، نرصدها لكِ في هذا الألبوم لتستوحِي منها الإطلالة المناسبة لكِ حسب ذوقك. نانسي عجرم بفستان باللون الأسود لفتتنا إطلالة جذابة للنجمة نانسي عجرم حيث اعتمدت فستان من قماش القطيفة باللون الأسود، وجاء الفستان مزين بخطوط ذهبية لامعة ومطرزة، وصمم بفتحة أمامية تكشف الصدر على حرف V مع حمالات عريضة، وقصّة التنورة الطويلة، وينسدل من الحمالات شراشيب طويلة ذهبية لامعة ومطرزة بالأستراس اللامع والقماش الأسود، وزينت إطلالتها بحزام رفيع من الجلد باللون الأسود. اعتمدت نانسي عجرم جمبسوت كاجوال باللون الوردي حيث صممت بأكمام طويلة واسعة وياقة عريضة وطويلة مرصعة بإبزيم معدني للإغلاق مع أسا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:23 2022 السبت ,23 إبريل / نيسان

إطلالات أنيقة للمناسبات الرسمية لصيف 2022
العرب اليوم - إطلالات أنيقة للمناسبات الرسمية لصيف 2022

GMT 11:06 2022 الأحد ,24 إبريل / نيسان

إدنبره واحدة من أكثر المدن زيارة في جميع أنحاء العالم
العرب اليوم - إدنبره واحدة من أكثر المدن زيارة في جميع أنحاء العالم

GMT 07:27 2022 السبت ,23 إبريل / نيسان

الديكورات الخشبية لمنزل أنيق ودافئ
العرب اليوم - الديكورات الخشبية لمنزل أنيق ودافئ

GMT 02:35 2022 السبت ,23 إبريل / نيسان

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها
العرب اليوم - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها

GMT 09:12 2022 الخميس ,21 إبريل / نيسان

جدال بين بينيت ومذيعة الـCNN حول الضفة الغربية والمستوطنين
العرب اليوم - جدال بين بينيت ومذيعة الـCNN حول الضفة الغربية والمستوطنين

GMT 06:25 2022 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

أفكار متنوعة لإطلالات مريحة لفصل الصيف
العرب اليوم - أفكار متنوعة لإطلالات مريحة لفصل الصيف

GMT 00:19 2022 السبت ,23 إبريل / نيسان

جبل شَمَنْصِيررحلة ساحرة لعشاق الهايكنج والمغامرة في السعودية
العرب اليوم - جبل شَمَنْصِيررحلة ساحرة لعشاق الهايكنج والمغامرة في السعودية

GMT 07:26 2022 الخميس ,21 إبريل / نيسان

ديكورات مميزة لغرفة المعيشة في فصل الصيف
العرب اليوم - ديكورات مميزة لغرفة المعيشة في فصل الصيف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 07:23 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

غلاف مجلة فوج يتسبب في مقتل عارضة الأزياء روضة عاطف
العرب اليوم - غلاف مجلة فوج يتسبب في مقتل عارضة الأزياء روضة عاطف

GMT 21:32 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
العرب اليوم - تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني

GMT 07:08 2022 الأحد ,20 آذار/ مارس

إتيكيت لبس العباية
العرب اليوم - إتيكيت لبس العباية

GMT 14:08 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

مولودية الجزائر يعلن أن حاشي وعزي ينهيان الموسم رسميًا
العرب اليوم - مولودية الجزائر يعلن أن حاشي وعزي ينهيان الموسم رسميًا

GMT 11:24 2014 الأربعاء ,12 شباط / فبراير

"بورش" تقدّم سيارة مخصصة باللون الذهبي الجيري موديل 911 تربو
العرب اليوم - "بورش" تقدّم سيارة مخصصة باللون الذهبي الجيري موديل 911 تربو

GMT 11:04 2013 الإثنين ,25 شباط / فبراير

صبغات قدماء المصريين تسهم في تطوير جيل تكنولوجيا النانو الأحدث
العرب اليوم - صبغات قدماء المصريين تسهم في تطوير جيل تكنولوجيا النانو الأحدث

GMT 21:35 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

زعيم كوريا الشمالية يأمر بتكبير العضو الذكري لمواطني بلاده
العرب اليوم - زعيم كوريا الشمالية يأمر بتكبير العضو الذكري لمواطني بلاده

GMT 00:07 2014 الإثنين ,10 شباط / فبراير

فن الأشغال اليدويّة جميل ويحتاج إلى الدقة والمهارة
العرب اليوم - فن الأشغال اليدويّة جميل ويحتاج إلى الدقة والمهارة

GMT 05:53 2017 الأربعاء ,03 أيار / مايو

أحدث تصاميم واجهات المنازل الحديثة في العراق لعام 2017
العرب اليوم - أحدث تصاميم واجهات المنازل الحديثة في العراق لعام 2017

GMT 11:04 2016 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

الفنان حميد الشاعري طفرة موسيقية لا ينساها جيل الثمانينات
العرب اليوم - الفنان حميد الشاعري طفرة موسيقية لا ينساها جيل الثمانينات

GMT 00:57 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

أزياء شتاء 2021 البالطو من وحي إطلالات نجمات "هوليوود"
العرب اليوم - أزياء شتاء 2021 البالطو من وحي إطلالات نجمات "هوليوود"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab