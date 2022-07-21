الخارجية الروسية تُعلق على انسحاب الغرب من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة ضد موسكو

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وأن محاولات الضغط على موسكو غير مجدية. وشددت الخارجية الروسية على أن تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين باتت أكثر وضوحا.