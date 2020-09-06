فرنسا تلوح بفرض عقوبات ضد تركيا

وقال لودريان، إن "المجلس سيبحث أيضا فرض عقوبات على أنقرة"، مشيرا إلى أن لقاء جمع وزراء الخارجية فى برلين بحث سبل الرد المتاحة وتابع لودريان: لدينا خيارات كثيرة من الإجراءات التى يمكننا اللجوء إليها. مضيفا: لسنا عاجزون أبدا والرئيس التركى رجب طيب أردوغان يعلم ذلك جيدا واعتبر وزير الخارجية أن أردوغان يحاول خلق نزعة قومية إسلامية بهدف التغطية على الوضع الاقتصادى فى بلاده.