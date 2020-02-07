الأمم المتحدة تؤكد أن هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق
آخر تحديث GMT23:37:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تؤكد أن هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأمم المتحدة تؤكد أن هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق

مكافحة الإرهاب
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأممية، فلاديمير فورونكوف، أن نحو 27 ألف إرهابي أجنبي يتواجدون حاليا في أراضي سوريا العراق.وقال فورونكوف إن تنظيم "داعش" الإرهابي فقد موطئ قدمه في سوريا، وشهد تغيير قيادته بعد مقتل مؤسسه، أبو بكر البغدادي، في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال يمثل "نواة للتهديد الإرهابي عابر الحدود".وتابع المسؤول الأممي: "ينبغي علينا أن نكون متيقظين ونقف صفا واحدا في وجه هذا الشر"، مضيفا أن "داعش" يحاول استعادة قدراته على خوض عمليات كبيرة على نطاق دولي، أما خلايا التنظيم المحلية فهي متمسكة باستراتيجيتها السابقة المتمثلة في سعيها إلى تعزيز وجودها في مناطق الأزمات، مستغلة المشكلات المحلية.وبحسب فورونكوف، فإن الإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق، حيث يتراوح عددهم حاليا من 20 ألف حتى 27 ألف شخص، سيمثلون تهديدا في الآفاق القريبة والمتوسطة والبعيدة.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأمم المتحدة تؤكد أن هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق الأمم المتحدة تؤكد أن هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق



أخبار ذات صلة

GMT 13:11 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

إسرائيل تمنع نشر تفاصيل التحقيق مع منفذ عملية الدهس في القدس
العرب اليوم - إسرائيل تمنع نشر تفاصيل التحقيق مع منفذ عملية الدهس في القدس

GMT 12:20 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

وعكة صحية تغيب الرئيس التونسي قيس سعيد عن قمة أديس أبابا
العرب اليوم - وعكة صحية تغيب الرئيس التونسي قيس سعيد عن قمة أديس أبابا

GMT 11:29 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

تقارير عن إنشاء الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة شرق إدلب
العرب اليوم - تقارير عن إنشاء الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة شرق إدلب

GMT 11:24 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

سلامة يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا
العرب اليوم - سلامة يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

GMT 10:57 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

إنهاء مهام ممثل تونس الدائم لدى الأمم المتحدة بشكل مفاجئ
العرب اليوم - إنهاء مهام ممثل تونس الدائم لدى الأمم المتحدة بشكل مفاجئ

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسّقي معه سروال جينز باللون الأزرق الفاتح

استوحي من جيجي حديد أجمل الإطلالات الشبابية

واشنطن - العرب اليوم

إطلالاتها تشكّل مصدر وحي للفتيات والنساء حول العالم سواء كانت على منصة العرض أو في الشارع، إذ باتت جيجي حديد أيقونة للأزياء الشبابية والعصرية. وفي أحدث إطلالاتها تألقت بصيحة غالباً ما تعتمدها في أزيائها الكاجوال. القميص الواسعة أو oversized هي من أكثر الصيحات الشبابية التي تعشقها جيجي حديد. وقد أطلت في نيويورك بقميص أزرق فضفاض وطويل بنقشة المقلّم قامت بثني أكمامه، ونسّقت معه سروال جينز باللون الأزرق الفاتح، وأكملت اللوك بجزمة باللون الأبيض. وتطغى موضة الأزياء الواسعة مؤخراً، ونلاحظها على جيجي حديد وعدد كبير من النجمات، وهي صيحة عملية جداً ومريحة كما تساعد على إخفاء العيوب. والى جانب إعتماد حديد على القميص الواسع سواء مع السروال الدينيم أو البايكر شورت، إختارت في مناسبات عدة صيحة الـ oversized، مثل البافر puffer الفضفاض من ماركة Fendi ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:09 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

ديانا كرزون تتألق في اختيار فساتينها مؤخرًا بأسلوب عصري
العرب اليوم - ديانا كرزون تتألق في اختيار فساتينها مؤخرًا بأسلوب عصري

GMT 02:18 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

دبي مقصد المشاهير لأوقات ممتعة منهم سونو نيجام
العرب اليوم - دبي مقصد المشاهير لأوقات ممتعة منهم سونو نيجام

GMT 04:16 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

أفكار توزيعات زواج بسيطة وأنيقة لحفلات الزفاف في عام 2020
العرب اليوم - أفكار توزيعات زواج بسيطة وأنيقة لحفلات الزفاف في عام 2020

GMT 03:58 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

سيرغي لافروف يُعلق على تهديد أميركا بفرض عقوبات جديدة ضد "روس نفط"
العرب اليوم - سيرغي لافروف يُعلق على تهديد أميركا بفرض عقوبات جديدة ضد "روس نفط"

GMT 03:50 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

تقارير صحفية تؤكّد إثارة بركان رامز جلال للجدل مبكرًا
العرب اليوم - تقارير صحفية تؤكّد إثارة بركان رامز جلال للجدل مبكرًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 16:02 2020 الثلاثاء ,04 شباط / فبراير

تفاصيل العثور على جثة راقصة في شقة رجل أعمال كوري شهير
العرب اليوم - تفاصيل العثور على جثة راقصة في شقة رجل أعمال كوري شهير

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 16:32 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

كشف حقيقة ظهور إيهاب توفيق على الشرفة أثناء حريق منزله
العرب اليوم - كشف حقيقة ظهور إيهاب توفيق على الشرفة أثناء حريق منزله

GMT 02:06 2016 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

سميرة شاهبندر المرأة التي بكى صدام حسين أمامها
العرب اليوم - سميرة شاهبندر المرأة التي بكى صدام حسين أمامها

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 05:55 2018 الجمعة ,20 تموز / يوليو

قواعد استخدام صبغات الشعر للرجال
العرب اليوم - قواعد استخدام صبغات الشعر للرجال

GMT 14:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

لا تُقدم على أي مغامرة مهنية فالوضع الحالي في غير مصلحتك
العرب اليوم - لا تُقدم على أي مغامرة مهنية فالوضع الحالي في غير مصلحتك

GMT 20:07 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

فوائد القمح " النخالة" لمرضى السكري
العرب اليوم - فوائد القمح " النخالة" لمرضى السكري

GMT 19:11 2017 الأربعاء ,02 آب / أغسطس

أحمد الرياحي يُبدي استعداده لتغيير مركزه من أجل القادسية
العرب اليوم - أحمد الرياحي يُبدي استعداده لتغيير مركزه من أجل القادسية

GMT 08:20 2014 السبت ,06 كانون الأول / ديسمبر

الكيوي والجزر والليمون لتعويض النقص في فيتامين "د"
العرب اليوم - الكيوي والجزر والليمون لتعويض النقص في فيتامين "د"

GMT 04:18 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيو

تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "لأعلى سعر"
العرب اليوم - تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "لأعلى سعر"

GMT 07:28 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبر

دليلك لأهم أماكن تقديم المشروبات الكحولية في السهرات الخيالية
العرب اليوم - دليلك لأهم أماكن تقديم المشروبات الكحولية في السهرات الخيالية

GMT 07:00 2018 الإثنين ,25 حزيران / يونيو

السيدات في منغوليا يكافحن للحصول على الزوج المناسب
العرب اليوم - السيدات في منغوليا يكافحن للحصول على الزوج المناسب

GMT 03:16 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

عارضة أزياء سودانية تكشف طريقة مواجهتها المضايقات بسبب بشرتها
العرب اليوم - عارضة أزياء سودانية تكشف طريقة مواجهتها المضايقات بسبب بشرتها

GMT 01:32 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

"سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"
العرب اليوم - "سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"

GMT 08:17 2016 الأربعاء ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

ملكات جمال العالم لأستراليا يرتدين الزي الأصلي لبلادهن
العرب اليوم - ملكات جمال العالم لأستراليا يرتدين الزي الأصلي لبلادهن

GMT 07:37 2013 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو

اكتشفي روعة" الجلابة" المغربية في أشكال مختلفة وألوان صيفية مع"ديامنتين"
العرب اليوم - اكتشفي روعة" الجلابة" المغربية في أشكال مختلفة وألوان صيفية مع"ديامنتين"

GMT 08:06 2019 السبت ,25 أيار / مايو

السعودية الهاربة رهف القنون تسخر من شهر رمضان بـ"وجه خنزير"
العرب اليوم - السعودية الهاربة رهف القنون تسخر من شهر رمضان بـ"وجه خنزير"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab