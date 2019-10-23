من المقرر أن يشارك وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، وفد الولايات المتحدة إلى منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" السنوي في المملكة السعودية المعروف باسم "دافوس في الصحراء".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بشأن إيران، براين هوك، سيكونان أيضا بين أعضاء الوفد الأمريكي إلى المنتدى الاقتصادي الدولي المقرر عقده من 29 حتى 31 أكتوبر.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركات كبيرة مثل "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيز" و"سيتي غروب" تستعد لإرسال كبار المسؤولين التنفيذيين إلى المنتدى، بالإضافة إلى توقعات بمشاركة مسؤولين سياسيين كبار من مختلف دول العالم فيه، بينهم رئيسا وزراء الهند وباكستان ناريندرا مودي وعمران خان.

وفي العام الماضي، قاطع عشرات من كبار المسؤولين ورجال المال والأعمال المنتدى، بسبب الانتقادات التي تعرضت لها السعودية على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر.