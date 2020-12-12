الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

أعلن المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي، أنه تم إبلاغ شركة مصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة بالسماح باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي، لـ«رويترز»: «هذه الخطوة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم» كشفت وسائل إعلام كويتية مساء اليوم السبت، عن موافقة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على عودة تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر.