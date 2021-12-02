البرهان يحث رئيس بعثة يونيتامس على تقديم الدعم الإنساني المطلوب للسودان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، فى إنجاح الفترة الإنتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهه بنهايتها. وحث البرهان، لدى لقائه اليوم الخميس، مع فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم الفترة الإنتقالية فى السودان (يونيتامس)،