اختتام مباحثات استمرت أكثر من 5 ساعات بين بوتين وماكرون

اختتمت في موسكو المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون. واستمرت المباحثات بين الرئيسين نحو 5 ساعات مساء اليوم الاثنين وسيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا في ختامها وناقش الرئيسان الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن ضمانات الأمن في أوروبا أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مستهل لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الكرملين، اليوم الاثنين، أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن.