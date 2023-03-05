سقوط 5 باشتباك جديد بين أذربيجان وأرمينيا في ناجورني قره باغ

تبادلت القوات الأذربيجانية ونظيرتها الأرمينية، الأحد، إطلاق النار في منطقة ناجورني قرة باغ المتنازع عليها، مما أدى إلى سقوط 5 أشخاص على الأقل، وفقا لتقارير من البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن جنديين لقيا حتفهما في تبادل لإطلاق النار، بعد أن أوقفت القوات الأذربيجانية قافلة اشتبهت في أنها تنقل أسلحة من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى مناطق نائية، مضيفة أن القافلة استخدمت طريقاً غير مصرح به.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية في أرمينيا، أن 3 مسؤولين من وزارة الداخلية في قرة باغ لقوا حتفهم، وأن القافلة كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة، واصفة مزاعم أذربيجان المتعلقة بنقل أسلحة بأنها "سخيفة".