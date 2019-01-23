قال جنرال إسرائيلي سابق إن نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة مفيد جدا لإسرائيل، ويحول دون استمرار التوتر بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجنرال يعقوب بيري، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق، يعتقد بأن وقف تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة سيزيد من فرص حدوث تصعيد كبير، بدعوى أن الفشل في تحويلها سيكون وقودا لتوتر كبير بين القطاع وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان الجنرال يعقوب بيري "إن تحويل الأموال أو عدم تحويلها، لن يجعل من حماس عشيقة لإسرائيل، ولا مانع من تحويل الأموال مقابل الهدوء ومنع التصعيد".

وحول حادثة قنص ضابط إسرائيلي عند حدود قطاع غزة أمس، قال رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إن "إسرائيل بحاجة إلى التصرف بما يتفق مع مصلحتها، وهو تجنب المواجهة"، موضحا "أعتقد أنه في نهاية المطاف سيتم تحويل الأموال لأنه ليس لدينا خيار آخر، كان ينبغي أن نبدأ بهذه المبادرة من بعد الحرب الأخيرة عام 2014، لأن قطاع غزة على حافة أزمة إنسانية منذ فترة طويلة وعندما ينفجر سيلقي العالم كله باللوم والشكوى علينا".

ويشار إلى أن ضابطا إسرائيليا أصيب، أمس الثلاثاء، برصاص قناص فلسطيني عند حدود قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الرصاصة اخترقت خوذة الضابط وأصابته بجراح متوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع، لتلقي العلاج.

وعلى الفور، أعلن نتنياهو رفضه نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية، والتي كان مقررا لها أن تنقل مطلع الشهر الجاري، ضمن سلسلة مساعدات مالية قطرية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.