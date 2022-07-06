مقتل شخص بعدوان إسرائيلي على بلدة حضر في ريف القنيطرة السوري

أفادت مصادرنا مساء يوم الأربعاء، بأن شخصا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة جنوبي سوريا قتل، إثر عدوان إسرائيلي بصاروخ على منطقة المرج غرب البلدة وذكرت مصادرنا أن الشاب استشهد أثناء وجوده قرب منزله في موقع المرج غرب بلدة حضر حيث استهدفه العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من أحد مواقع الاحتلال في الجولان المحتل.