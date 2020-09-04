ترامب يعلن عن اتفاق تطبيع جديد مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وإقليم كوسوفو وأكد ترامب في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة، تحقيق "اختراق كبير" بين إسرائيل وإقليم كوسوفو الذي تعترف باستقلاليته 97 دولة في العالم، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين في الوقت نفسه، صرح ترامب بأن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس في يوليو.