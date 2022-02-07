أميركا تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم داعش ولاية خراسا

عرضت الولايات المتحدة يوم الإثنين، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدّم أيّ معلومة تتيح ”التعرّف على أو تحديد مكان“ وجود زعيم تنظيم ”داعش-ولاية خراسان“ في أفغانستان سناء الله غفاري. وهذه المكافأة التي وعدت بتقديمها وزارة الخارجية الأمريكية، تعني أيضا كلّ شخص يقدّم معلومة تساعد في ”توقيف أو إدانة“ منفّذي ”الهجوم الإرهابي الذي نُفّذ في 26 آب/أغسطس 2021 في مطار كابول“، حسبما ذكرت ”فرانس برس“. وأسفر الهجوم الذي تبنّاه ”تنظيم ”داعش-ولاية خراسان“، عن 185 قتيلًا على الأقلّ بينهم 13 عسكريا أمريكيا، أثناء انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان وتنظيمها، وسط فوضى عارمة، عملية إجلاء واسعة للأجانب والأفغان المهدّدين بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.