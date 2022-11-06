السعودية تشدد عقوبة تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود

أعلن أمن الحدود السعودي تشديد العقوبة على من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود، أو يقدم أي نوع من المساعدة لهم، حيث تصل العقوبة للسجن 15 عاما، وغرامة قدرها مليون ريال.

وجاء في الإعلان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به"

كما ينص الإعلان "أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة وأن الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني، وينبغي الإبلاغ عن المخالفين".