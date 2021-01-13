مقتل 80 شخصًا في هجوم غامض بإثيوبيا

أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 80 شخصًا مدنيًا في هجوم بمنطقة بني شقول جوموز على الحدود الإثيوبية السودانية وقال آرون مالشو، المستشار البارز بمفوضية حقوق الإنسان في تصريح لوكالة "رويترز": "تلقينا معلومات بأن أكثر من 80 مدنيًا قُتلوا في مذبحة أخرى" وبحسب الوكالة، فإن المنطقة التي وقع فيها الهجوم هي منطقة حدودية مع السودان، مشيرة إلى أن أكثر من 220 شخصًا قُتلوا في هجوم الشهر الماضي بنفس المنطقة ولم تذكر الوكالة أو المفوضية المسؤول عن هذا الهجوم.