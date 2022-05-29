اندلاع حريق ضخم في منطقة المزة في دمشق

أفاد مراسلنا في سوريا مساء يوم الأحد بأن حريقا اندلع ضمن محطة وقود (أوكتان 95) في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، مشيرا إلى أن عناصر فوج إطفاء دمشق يعملون على إخماده ووثقت مقاطع فيديو ألسنة اللهب وهي تلتهم سيارة في محطة البنزين ولم تكشف السلطات بعد عن حجم الأضرار التي خلفها الحريق أو وجود ضحايا من عدمه.