تفجير جديد يستهدف أحد موانئ لبنان

ألقى شخص مجهول، قنبلة يدوية علي أحد الأكشاك في منطقة ميناء طرابلس اللبنانية علي الكورنيش البحري وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية بأن القنبلة اليدوية التي اُلقيت بواسطة شخص مجهول تسببت في إصابة شخصين وتعرض عدد من السيارات لبعض التلفيات وذكر الموقع ان الجريحين تم نقلهما الي المستشفي القريب من موقع الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة ولفت الموقع اللبناني إلى أن قوات الأمن تبذل قصاري جهدها لكشف ملابسات هذا التفجير من مجهول الهوية والتعرف علي الفاعل الحقيقي لهذا الحادث.