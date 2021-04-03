رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح
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رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح

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العرب اليوم - رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح

رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي
عمّان - العرب اليوم

أكد رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح

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رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح



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