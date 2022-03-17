زيلينسكي وماكرون يبحثان محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
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زيلينسكي وماكرون يبحثان محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا

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العرب اليوم - زيلينسكي وماكرون يبحثان محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا

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كييف - العرب اليوم

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة محادثات السلام مع روسيا.

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زيلينسكي وماكرون يبحثان محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا زيلينسكي وماكرون يبحثان محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا



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