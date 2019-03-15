إصابة فلسطيني بجراح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في يافا

أصيب شاب بجراح حرجة جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة يافا في فلسطين ، مساء الجمعة.

وقالت مصادر طبيّة إن الشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، ونقل لمشفى فولفسون لتلقي العلاج.