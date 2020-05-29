العراق تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء, وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 5873 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3044 حالة شفاء.