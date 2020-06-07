بريطانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا منذ مارس

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأحد، عن تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا منذ 23 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 77 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال 24 ساعة، حتى الساعة الخامسة من مساء يوم أمس السبت، ما يمثل انخفاضا غير مسبوق مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (204 وفيات).

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في المملكة المتحدة إلى 40542 حالة.

ورصدت السلطات الصحية البريطانية خلال 24 ساعة 1326 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" (مقابل 1557 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 286194.

وأجري في بريطانيا خلال اليوم السابق أكثر من 142 ألف فحص لتشخيص فيروس كورونا، وتجاوز العدد الإجمالي للفحوصات 5.58 مليون.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات والرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT