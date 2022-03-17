الدفاع الروسية تُعلن إجلاء نحو 43 ألف من سكان ماريوبول الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، الخميس، إجلاء ما يقرب من 43 ألفا من سكان مدينة ماريوبول وقال ميزينتسيف: "نتيجة للعملية الإنسانية الجارية في ماريوبول، تم توفير الإجلاء الآمن لـ 42992 شخصا من المدينة. كما تم تسليم 134 طنا من الأدوية والضروريات وكذلك المواد الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال إلى السكان" وأضاف: "لا يزال 6894 مواطنا من 21 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمي".