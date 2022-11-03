جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، اعتراض القبة الحديدية لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وأفاد أدرعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه "متابعة لتفعيل صافرات الإنذار، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من منطقة قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".