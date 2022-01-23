تعيين عقيد نبيل عبد الله مُتحدثاً باسم الجيش السوداني

قرر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، تعيين عقيد ركن نبيل عبد الله علي ناطقاً رسمياً باسم القوات المسلحة. وتخرج العقيد ركن نبيل عبدالله علي من الكلية الحربية عام 1995، وهو من مواليد عام 1973، وكان يعمل في سلاح المدرعات، وشغل منصب قائد معهد المدرعات، ونال دورات تدريبية في الصين وماليزيا ومصر.