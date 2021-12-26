مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية
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مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية

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العرب اليوم - مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية

مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة - العرب اليوم

أفاد موقع "والا" العبري بأن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

يتبع..

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مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية



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