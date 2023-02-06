آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /06.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

القوات الأوكرانية تعترف بسيطرة الجيش الروسي على أكثر من ثلث أرتيموفسك

قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بـ 6 قذائف عيار 155 ملم

وسائل إعلام: فنلندا تخطط للانضمام إلى "الناتو" بمعزل عن السويد إذا نالت الموافقة

الأمم المتحدة تؤكد أهمية تجديد صفقة الحبوب في مارس المقبل

أوكرانيا تستولي على ممتلكات روسية بقيمة 54 مليون دولار

الدفاع الروسية تعلن عن تصفية نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية

"نوفاتيك" الروسية تبحث مع الهند توريدات الغاز المسال

بوتين يعين نورغالييف في منصب النائب الأول لسكريتير مجلس الأمن الروسي

مستشار سابق في البنتاغون: الناتو سينهار إذا لم تبدأ المفاوضات حول أوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني يرفض تعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية

أنباء عن استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية قرب مدينة أرتيموفسك

الكرملين: بوتين لا يخطط للحديث مع غروسي خلال زيارته لموسكو

بوليانسكي: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا بوسائل عسكرية إن استمر الغرب بتزويد كييف بالأسلحة

مينسك: بناء كييف سياجا على الحدود بيننا مسألة "مكلفة وغير مجدية"

زيلينسكي يعقد اجتماعا مع القيادة العسكرية لبحث الوضع في باخموت