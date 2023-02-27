إصابة 13 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب 13 فلسطينيًا بالاختناق وبرضوض، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن 3 مواطنين أصيبوا برضوض نتيجة سقوطهم، و10 أصيبوا بالاختناق نتيجة الغاز السام، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا، بعدما جدد المستوطنون اقتحام البؤرة الاستيطانية على قمته.

وأشار إلى أن المستوطنين جددوا اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام، في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة جنوب بيت أمر، حيث دارت مواجهات مع عدد من الشبان، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.