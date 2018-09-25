الرئيس السيسي يؤكد ان مصر تمتلك أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان والمرأة تشغل 25% من المناصب القيادية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب إيقاف تدفق الأموال غير المشروعة في الدول النامية، وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وأضاف الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تجربة الشراكة مع الاتحاد الإفريقي ناجحة ومثلا يحتذى به في مجال حفظ السلام، ومع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد، فإننا نتطلع لإحياء سياسة الاتحاد لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

وتابع الرئيس السيسي: مصر تمتلك أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان والمرأة باتت تشغل 25 % من المناصب القيادية.

واختتم الرئيس بالقول، التميكن السياسي للمرأة وقضايا الشباب والتكنولوجيا على رأس أولوياتنا في "مجموعة الـ77 والصين".