الرئيس السيسي يؤكد ان مصر تمتلك أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان والمرأة تشغل 25% من المناصب القيادية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب إيقاف تدفق الأموال غير المشروعة في الدول النامية، وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
وأضاف الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تجربة الشراكة مع الاتحاد الإفريقي ناجحة ومثلا يحتذى به في مجال حفظ السلام، ومع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد، فإننا نتطلع لإحياء سياسة الاتحاد لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
وتابع الرئيس السيسي: مصر تمتلك أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان والمرأة باتت تشغل 25 % من المناصب القيادية.
واختتم الرئيس بالقول، التميكن السياسي للمرأة وقضايا الشباب والتكنولوجيا على رأس أولوياتنا في "مجموعة الـ77 والصين".
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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