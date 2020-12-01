قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر مقدسيًا على هدم منزله في المكبر

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، المقدسي فواز عبده على هدم منزله في بلدة جبل المكبر ونقلت مصادر في القدس المحتلة أن عبده شرع بهدم منزله في حي المدارس في جبل المكبر، بعد أن طالبته بلدية الاحتلال بالهدم، بحجة عدم الترخيص، إن لم ينفذ عملية الهدم ستقوم البلدية بهدمه ودفع مبالغ كبيرة.