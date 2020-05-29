السودان تسجل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في السودان، اليوم تسجيل 175 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19) و 38 حالة وفاة, وشفاء 67 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجلة ارتفع إلى 4521 حالة وعدد الوفيات الكلي بلغ 233 حالة في حين أن مجموع المتعافين من المرض وصل إلى 816 متعافيا.