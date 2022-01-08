مصرع 3 أشخاص جراء انفجار صهريج وقود غرب إيران

لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء انفجار صهريج وقود في حسين آباد بمدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب ايران. وقالت الوكالة الرسمية الايرانية، إن صهريج وقود انفجر في حسين آباد بمدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب ايران. وأضافت الوكالة أن "هذا الحادث المأساوي تسبب بمصرع 3 أشخاص بينهم السائق، وإصابة عدة أشخاص"، مشيرة إلى أن شدة الانفجار أدت لانقطاع الكهرباء والغاز عن العديد من المنازل في مدينة سنندج الكردية".