استشهاد شاب وإصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وأدى الأمر إلى إصابة خمسة منهم بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأجزاء السفلية من الجسد، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت في وقت سابق من هذا اليوم، على المشاركين في تشييع جنازة إحدى السيدات على مدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيعين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واستشهد، اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي لـ«وفا» أن شابا من قرية صانور جنوب جنين، أصيب بجروح في قدميه بعدة رصاصات إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه، أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين.

وأضاف، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب عقب إصابته، ونقله إلى معسكر سالم، ومن ثم تم تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الرازي في جنين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب رأفت علي عبد الله عيسي (29 عاما)، من بلدة صانور جنوب جنين، عقب إصابته برصاص الاحتلال غرب جنين.