مقتل طالبة سودانية دهسها قطار في أسوان

لقيت طالبة سودانية مصرعها في مصر مساء اليوم الأحد، حيث دهسها قطار أثناء عبورها السكة عند مزلقان كلية الهندسة بمنطقة أبو الريش في مدينة أسوان.

والطالبة تدعى حليمة عثمان، وعمرها 20 عاما، وطالبة بكلية الطب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة أسوان العمومية.

وعلى صعيد الحوادث في أسوان اليوم، اصطدمت سيارتان بمنطقة السد العالي، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين.