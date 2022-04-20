مقتل طفل جراء اعتراض صاروخ أوكراني فوق شاختيورسك

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن طفلا قتل في مدينة شاختيورسك جراء اعتراض صاروخ أطلقته قوات الحكومة الأوكرانية وذكرت هيئة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأربعاء: "فوق شاختيورسك اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وسقطت شظاياه على الحي رقم 7" وأشارت الهيئة إلى أن الحادث ألحق أضرارا بالعديد من المنازل في الحي وخلف، بالإضافة إلى الطفل القتيل، ثلاثة جرحى بين المدنيين، منهم طفل آخر، ناهيك عن اندلاع حرائق.